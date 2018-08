Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Andrew Lobbenberg lässt seine operativen Gewinnschätzungen nach wenig aufregenden Resultaten in den ersten sechs Monaten im wesentlichen unverändert. Schwächen in der Heimat und Chancen anderswo seien aktuell recht ausgeglichen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/zb Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-08-09/08:40

ISIN: DE0005773303