Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die mit "Buy" eingestufte BP-Aktie auf die "Conviction Buy List" hochgesetzt. Das Kursziel wurde zugleich auf 730 Pence belassen. Die neuen Öl- und Gasprojekte von BP stünden an der Schwelle, zu den stärksten der Branche gezählt zu werden, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Produktionsausstoßes dürfte führend im Sektor sein. Zudem rechne er mit Verbesserungen beim freien Barmittelfluss und der Freisetzung unproduktiven Kapitals durch Mega-Projekte in den Jahren bis 2022./ck/jha/ Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-08-09/08:41

ISIN: GB0007980591