Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Total SA von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Kursziel blieb ebenfalls unverändert bei 67 Euro. Seitdem er die Aktie im Februar auf die Liste der Aktien mit dem größten Kurspotenzial gesetzt habe, sei sie nun um fast 18 Prozent gestiegen und um 5 Prozent kräftiger als der FTSE World Europe Index, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun habe der Ölkonzern jüngst drei Mega-Projekte angekündigt, die den Wachstumspfad in der zweiten Jahreshälfte gefährden könnten. Zudem sei die Dividendenrendite nun geschmälert./ck/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-08-09/08:42

ISIN: FR0000120271