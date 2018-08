Der Handelsstreit zwischen den USA und China macht die Anleger vorsichtig. Für etwas Bewegung könnten die Quartalszahlen von Dax-Konzernen sorgen.

Anlegern steht nach Einschätzung von Börsianern erneut ein richtungsloser Handel bevor. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag kaum verändert in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er 0,1 Prozent verloren auf 12.633 Punkte. Die jüngsten Versuche des Dax, nach oben auszubrechen, seien zuletzt allesamt gescheitert, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Unter anderem der Handelsstreit zwischen China und den USA schlägt Anleger auf den Magen. Außerdem berichten zahlreiche Unternehmen über den Verlauf des vergangenen Quartals. Auf der Konjunkturseite bleibt der Kalender dünn. In den USA stehen lediglich der Wochenbericht vom Arbeitsmarkt und die Erzeugerpreise für Juli an.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste etwas ausgebaut. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent tiefer bei 25.583 Punkte. Die Nasdaq und der S&P500 tendierten bei 7887 beziehungsweise 2857 Stellen minimal fester.

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Donnerstag fast unverändert bei 22.634 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,9 Prozent auf 2796 Punkte.

Die wichtigsten Ereignisse am Donnerstag:

Thyssen-Krupp: Der Industriekonzern schreibt wegen der Probleme in seinem Anlagen- und Schiffbaugeschäft ...

