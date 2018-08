Hier geht's zum Video

US-Präsident Trump will offenbar Chinas wirtschaftlichen und politischen Aufstieg mit Zöllen bremsen. Es ist gut möglich, dass am Ende die gesamten chinesischen Exporte in die USA mit Strafzöllen belegt werden. Was das für die amerikanische und die chinesische Volkswirtschaft bedeutet, erfahren Sie vom Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.