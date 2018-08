Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst Joshua Mills hält die Ergebnisse des Mobilfunk- und Fernsehanbieters für das zweite Quartal für unspektakulär. Im TV-Bereich habe man zwar etwas mehr Kunden gewonnen als gedacht. Mills äußert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber weiter an der langfristigen Profitabilität dieses Segments./ag/zb Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-08-09/09:24

ISIN: DE000A0Z2ZZ5