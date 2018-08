Für die Übernahme des Geodatenunternehmens Here von Nokia zahlten Audi, BMW und Daimler 2015 zusammen 2,8 Milliarden Euro. Deutlicher kann man die strategische Bedeutung von Navigationssystemen im Advent des autonomen Fahrens kaum machen. Exakte Positionsbestimmung ist Voraussetzung für hochautomatisiertes oder gar autonomes Fahren. Wichtigste Bausteine sind dabei die im Endausbau erwartete Genauigkeit des GNSS Galileo und hochwertiges Kartenmaterial.

Die Karten von Here (ehemals Nokia, zuvor Navteq) sind nach Angabe des Unternehmens bereits in vier von fünf Autonavigationssystemen in Europa und Nordamerika im Einsatz. Die Investition von 2015 und die seither erfolgten weiteren Beteiligungen scheinen sich gelohnt zu haben. Doch wie werden Navigationssysteme eigentlich vor Raubkopierern geschützt? Nutzen Lizenznehmer die technischen Möglichkeiten, um die Daten ausreichend zu schützen? Die Antwort ist nein.

Mehr als nur ein Schlüssel im Register

Um Kartendaten in ein Navigationssystem zu laden, werden üblicherweise SD-Speicherkarten (Secure Digital Memory Card) verwendet. Die Datenablage darauf ist in aller Regel verschlüsselt - aber nur per Software. Diese Art der Verschlüsselung lässt sich relativ einfach hacken, da der Schlüssel im Register desselben Speichers abgelegt ist. Von Lizenzschutz, Fälschungssicherheit oder der Möglichkeit einer verlässlichen zentralen Lizenzinventur kann keine Rede sein.

Dagegen braucht eine sichere Verschlüsselung ein verstecktes Authentifizierungsmerkmal, das ...

