Herzogenaurach - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im zweiten Quartal weiter aufgetrumpft. Trotz höherer Werbeausgaben für die Fussballweltmeisterschaft machte der Nike-Konkurrent beim Gewinn einen grossen Satz nach vorn. Die WM im Sommer kurbelte auch die Umsätze an, zudem lief es in China und in Nordamerika ausgesprochen gut. Gebremst wurde der Lauf von der Tochter Reebok, die weiterhin Umsatzeinbussen verzeichnete. Auch in der Heimatregion Westeuropa stagnierte das Geschäft.

Am Ende stieg der Konzernumsatz zwischen April und Ende Juni um 4,4 Prozent auf 5,26 Milliarden Euro, wie Adidas am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei 10 Prozent. Kräftig zulegen konnte der Konzern beim Gewinn. Zwar hatte Adidas wegen der WM das Marketingbudget hochgefahren. Der Mix aus weniger Rabatten, neuen Produkten zu höheren Preisen sowie eine gute Kostenkontrolle konnte dies aber mehr als ausgleichen.

Der operative Gewinn verbesserte sich um 17 Prozent ...

