Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag entgegen der vorbörslichen Indikation mit moderaten Verlusten in die Sitzung gestartet. Die Vorgaben aus Übersee sind eher verhalten, allerdings legten die chinesischen Aktien am Berichtstag klar zu. Dort wurden Daten zur Inflation veröffentlicht. Geprägt wird die Situation hierzulande insbesondere von verschiedenen Spezialsituationen. So haben nebst Adecco und Zurich auch einige Unternehmen aus dem breiten Markt Zahlen vorgelegt.

Weiterhin auf Trab gehalten werden die Investoren von der Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die neuen und gegenseitig ausgesprochenen Zölle belasteten die Stimmung, hiess es dazu in Marktkreisen. Allerdings hält sich der negative Einfluss dieses leidigen Themas in Grenzen. So hat sich der SMI mit der Juli-Hausse der Marke von 9'200 Punkten ...

