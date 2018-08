Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber habe wieder einmal ein Quartal hinter sich, in dem ein starkes Verkehrswachstum in ein nur begrenztes Gewinnwachstum resultiert habe, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der mittlerweile negative Free Cashflow dürfte für den Rest des Jahres im Minusbereich bleiben./edh/zb Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-08-09/09:47

ISIN: DE0005773303