Hanau (pts007/09.08.2018/09:25) - Die Besten sollen die Ersten sein: Seit 1. August können Webnutzer darüber abstimmen, wer der beste Webhoster Deutschlands ist. Abgestimmt wird in acht Kategorien. DM Solutions https://www.dmsolutions.de ist einer der führenden deutschen Full-Service Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau und nimmt in den Kategorien "Webhosting", "Domains", "V-Server", "Root-Server", "Managed Server", "Shop-Hosting" und "CMS-Hosting" teil und erwartet sich eine Top-Platzierung. DM Solutions-Geschäftsführer Danijel Mlinarevic gibt sich zuversichtlich: "Wir wollen aufs Siegertreppchen, denn aus unzähligen Kundenbewertung wissen wir, dass unsere Kunden mit unseren Serviceangeboten äußerst zufrieden sind. Das freut uns und daher erhoffen wir uns durchaus einen Spitzenplatz. Der Bessere möge gewinnen!" DM Solutions möchte es auch in diesem Jahr wieder wissen Auf Hosttest ist das Unternehmen "Diamant Webhoster" und erhält stets top Platzierungen bei Verfügbarkeitstests und beste Bewertungen auf dem Portal. Grund genug, sich wieder der Kritik zu stellen. Und wer ist am kritischsten? Danijel Mlinarevic: "Die Konsumenten, denn die nutzen die Angebote der Dienstleister tagtäglich. Sie sind daher die beste Jury und wir sind sehr achtsam, wenn es um Rückmeldungen von unseren Kunden geht. Sie sind unsere besten Kritiker." Abstimmen geht ganz einfach: DM Solutions als Lieblingshoster auswählen, eine Bewertung abgeben, Name und E-Mail-Adresse eintragen - fertig. https://www.hosttest.de/wahl/DM_Solutions_e.K. Wettbewerb zur Leistungsoptimierung 2018 findet zum vierten Mal die Wahl zum besten Webhoster statt. Für die Webhoster sind Wettbewerbe wie diese natürlich Ansporn, Service und Qualität laufend im Auge zu behalten. "Wir verbessern uns ständig, evaluieren unsere Leistungen und richten uns nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Je mehr Feedback wir bekommen, umso besser und rascher können wir unser Angebot optimieren. Ich hoffe sehr, dass wir vorne dabei sein werden, denn unser Angebot und unsere Leistungen überzeugen unsere Kunden. Das wissen wir aus vielen Rückmeldungen, über die wir uns freuen", so DM Solutions-Inhaber Danijel Mlinarevic. Ab sofort abstimmen Das Mitmachen wird belohnt. Unter den Teilnehmern werden ein 10-Gramm-Goldbarren im Wert von 350 Euro und Gutscheine für Amazon, Media Markt, Decathlon und Netflix verlost. Darum: Rasch mitstimmen auf https://www.hosttest.de/wahl/DM_Solutions_e.K. Votes können bis zum 14. Oktober abgegeben werden. (Ende) Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180809007

