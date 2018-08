Coupa Software in der Korrektur – kommt die nächste Explosion?

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atCoupa Software ist einer der führenden Anbeiter von Cloud-Finanzbuchhaltungsanwendungen.Die Aktie befindet sich sowohl langfristig als auch mittelfristig in einem schönen Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Seit dem 07. August kam es zu einem Ausbruch über die EMAs 20 und 50 und das macht das Papier zu einem interessanten Long-Kandidaten.Chart vom 08.08.2018 Kurs: 63,89 USDZwei mögliche Einstiege können an der Stelle in Betracht gezogen werden. Eine Möglichkeit wäre es über 64 USD einzusteigen und den Stopp bei ca. 60 USD unter den EMAs zu platzieren. In diesem Fall haben wir einen großen Stopp und der Weg bis zum nächsten Ziel in der 67 USD-Zone ist nicht sehr weit. Das verschlechtert leider das Chancen-Risiko-Verhältnis. Aus diesem Grund wäre es denkbar nur ein Teil der Position zu eröffnen und die zweite Hälfte erst bei einem Pullback im Bereich 62,60 USD einzugehen. Die zweite Möglichkeit wäre es auf die Korrektur abzuwarten und sich erst dann mit voller Position im Bereich der 62,50 USD zu positionieren. Was besser oder schlechter ist, hängt vom persönlichen Tradingsstil ab.Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 03. September bekannt gegeben und das kann zu Gaps in beiden Richtungen führen und somit zu einem erhöhten und nicht kalkulierbaren Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at