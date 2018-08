Anmerkung der Redaktion: Die Aktien nahmen den Handel um 15:45 Uhr EDT wieder auf und stiegen weiter an, bevor sie um 11 % höher den Tag abschlossen. Was ist passiert? Die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla (WKN:A1CX3T) sind um 7 % gestiegen (14:30 Uhr EDT) nachdem CEO Elon Musk auf Twitter vorgeschlagen hatte, das Unternehmen zu privatisieren. Der exzentrische Milliardär sagte, die Finanzierung sei bereits "gesichert". Elon Musk - @elonmusk Ich erwäge, Tesla für $420 zu privatisieren. Finanzierung gesichert. Und was soll das? Bei 420 US-Dollar pro Aktie würde Tesla auf etwa 70 Milliarden US-Dollar geschätzt. Solch ein Geschäft würde die ...

