Halbleiter wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) bieten durch ihren weiten Bandabstand (Wide-Band-Gap, WBG) Vorteile beim drahtlosen Laden (Wireless Charging) und in kleinstformatigen Leistungswandlern.

WBG-Bausteine haben eine deutlich größere Energiebandlücke als Siliziumhalbleiter (Si). So weist 4H-SiC eine Bandlücke von 3,2 eV im Vergleich zu 1,1 eV bei Si auf. Die erforderliche höhere Energie, um Elektronen in WBG-Halbleitern vom Valenzband in das Leitungsband zu bewegen, bedeutet größere elektrische Feldstärken im Vergleich zu Si gleicher Schichtdicke. SiC arbeitet auch bei deutlich höheren Temperaturen stabil und hat die dreieinhalbfache Wärmeleitfähigkeit von Si. In der Praxis versprechen diese Eigenschaften einen Hochfrequenz- und Hochtemperaturbetrieb bei hohen Spannungs- und Leistungspegeln.

Mittlerweile

