Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die STADA Arzneimittel AG (ISIN DE0007251803/ WKN 725180) hat ihre Zahlen für das 1. Halbjahr 2018 veröffentlicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der STADA Arzneimittel AG:"STADA entwickelte sich im 1. Halbjahr 2018 im Rahmen unserer Erwartungen. Neben den zweistelligen Steigerungsraten unserer Ertragskennzahlen - einschließlich eines signifikanten Anstiegs beim Konzerngewinn - konnten wir im Generika-Segment eine deutliche Margenverbesserung erzielen. Mit Schritten wie dem Erwerb der EMEA-Rechte für das Anti-Schuppen-Shampoo Nizoral und der Vertriebsübernahme unseres umsatzstärksten Produkts APO-Go in Deutschland sowie in Kürze in Skandinavien haben wir zudem unsere strategische Neuausrichtung weiter vorangetrieben. Damit sind wir weiterhin auf einem guten Weg, unsere für 2018 gesetzten Ziele zu erreichen", so die positive Bilanz von STADA-CEO Dr. Claudio Albrecht. ...

