Das führende Analysten- und Beratungsunternehmen Gartner hat BOARD International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsplattform, die Business Intelligence, Performance Management und Predictive Analytics integriert, sowohl im Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial Planning and Analysis Solutions als auch im Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial Close Solutions als Visionär eingestuft.

Der Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial Planning and Analysis Solutions (Christopher Iervolino, John Van Decker, 24. Juli 2018) betrachtet Finanzplanungs- und Analyselösungen, die die Finanzabteilungen bei Finanzplanung und -budgetierung sowie bei Finanzmodellierung und Performance-Reportings unterstützen. Gartner hat BOARD International im Quadrant der Visionäre positioniert.

Der Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial Close Solutions (John Van Decker, Christopher Iervolino, 26. Juli 2018) bewertet Finanzabschluss-Lösungen, die der Finanzabteilung helfen, den Finanzabschluss zu erstellen und entsprechende Kontrollmechanismen während der Buchhaltungsprozesse anzuwenden. Gartner hat BOARD International im Quadrant der Visionäre eingestuft. Im Vergleich zum vorherigen Report hat BOARD seine Gesamtposition weiter verbessert.

"Unternehmen erkennen zunehmend die Vorteile der Umstellung von Insellösungen auf einen zentralen Ansatz", sagt Giovanni Grossi, CEO von BOARD International. "Mit Hilfe einer einheitlichen Entscheidungsplattform können Management und Mitarbeiter Analyse, Planung und Simulation an einer zentralen Stelle aufeinander abgestimmt durchführen. Dabei haben sie immer Zugriff auf die aktuellsten Daten und können darauf basierend fundierte Entscheidungen treffen. Das ist die Vision von BOARD und das spiegelt sich in unserer guten Positionierung innerhalb der Quadranten wider."

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Über BOARD International:

BOARD ist die #1 Entscheidungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat BOARD über 3.000 Unternehmen dabei unterstützt, Business Intelligence, Corporate Performance Management- und Predictive Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen, programmierfreien Plattform zu realisieren. Dank des programmierfreien Toolkit-Ansatzes konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, H&M, KPMG, DHL, Puma und Siemens eine End-to-End-Entscheidungsplattform einführen in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden gewesen wären. www.board.com

