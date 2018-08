Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Saarbrücken (pta008/09.08.2018/09:54) - SafBon Gruppe und ItN Nanovation AG gründen Forschungszentrum für innovative Trinkwasseraufbereitung.



In Nantong ist das ItN Ceramic Membrane China Research Institute am 4. August feierlich eröffnet worden. Von der SafBon Gruppe und der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) initiiert, konzentriert sich das neue Forschungszentrum auf die Weiterentwicklung der keramischen UF-Flachmembran zur weiteren Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Erweiterung der Anwendungsfelder. Um den Anforderungen und Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden, sollen mithilfe der keramischen UF-Flachmembran neue Lösungen unter anderem in den Bereichen Hochtemperaturluftreinigung, Chloralkaliionenmembranen, elektrolytische Wasserstoffproduktion, Chlorproduktion und anderen wichtigen Filtrationsproblemen gefunden werden.



Hilling Chang (Vorsitzender der SafBon-Gruppe), Dr. Ralph Nonninger (Gründer der ItN, Ehrengast und Dekan des Instituts), George Kodros (Vorstand der ItN Nanovation AG) und George Gu (Leiter des Instituts), begrüßten zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.



Neben politischen Amtsträgern aus dem Bezirk Nantong Gangzha, Vertretern des "Science and Technology Bureau", des "Water Supplies Department" und des "Wastewater Treatment Center" nahmen führende Experten aus den Bereichen der Trinkwasserversorgung, der kommunalen Abwasserreinigung, Stromversorgung, Petrochemie und Stahlindustrie sowie erfahrene Professoren aus angesehenen Universitäten wie der "Tsinghua University" oder der "South China University of Technology" an der Eröffnungsfeier teil.



(Ende)



Aussender: ItN Nanovation AG Adresse: Peter-Zimmer-Straße 11, 66123 Saarbrücken Land: Deutschland Ansprechpartner: Georgios Kodros Tel.: +49 681 96 59 52-52 E-Mail: ir@itn-nanovation.com Website: www.itn-nanovation.com



ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1533801240371



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 09, 2018 03:54 ET (07:54 GMT)