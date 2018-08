TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich mit einer freundlichen Schlagseite haben die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag tendiert. Von den Börsen in Europa und Amerika kamen kaum Impulse, da die Indizes am Mittwoch nur kleinere Veränderungen verbuchten. Die insgesamt eher positive Tendenz ging stattdessen von Schanghai aus, wo der Leitindex im Verlauf deutlich nach oben drehte und auch andere Börsen der Region mit nach oben nahm. Händler sprachen von einer Erholung nach dem sehr schwachen Vortag.

Der Schanghai-Composite rückte schließlich um 1,8 Prozent vor, an der technologielastigen Börse in Shenzen ging es sogar um 2,8 Prozent nach oben. Der chinesische Festlandsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen als extrem volatil gezeigt, denn schwache Handelstage - vom Handelsstreit belastet - lösten sich ab mit Erholungstagen. Ein möglicherweise stützender Faktor am Donnerstag waren Inflationsdaten, die höher als erwartet ausgefallen waren und als Zeichen für eine gute wirtschaftliche Nachfrage gesehen werden können. Gefragt waren Konsumwerte und Zykliker.

Auch der Markt in Hongkong hat im Handelsverlauf ins Plus gedreht und legt damit den vierten Tag in Folge zu. Gegen den Trend abwärts geht es mit den Immobilienwerten, da die Anleger wegen der Gefahr steigender Zinsen zurückschrecken. Eine Reihe lokaler Banken hat entsprechende Pläne für die Kreditsätze angekündigt - damit könnte das allmähliche Ende einer zehnjährigen Niedrigzinsphase eingeläutet werden. Hang Lung Properties und New World Development fallen um jeweils mehr als 1 Prozent.

Great Wall Motor nur leicht erholt

Die Aktie des chinesischen Autobauers Great Wall Motor kann sich nach dem 9,9-prozentigen Absturz vom Vortag nur leicht erholen. Der Konzern leidet unter langsamerem Umsatzwachstum und steigendem Margendruck, und trotz Preisnachlässen stehen die Werke voll mit SUV-Fahrzeugen. Die Aktie legt um 1,5 Prozent zu. Die Bank of Communications hat die Titel auf Neutral gesenkt und urteilt, es sei noch nicht der Zeitpunkt für Gelegenheitskäufe.

Cathay Pacific verteuern sich nach starken Ergebnisnzahlen der Fluggesellschaft um 4,5 Prozent. Die Analysten von Daiwa erinnern zwar an die Probleme wegen höherer Treibstoffkosten und der steigenden Konkurrenz. Doch sei dies bereits weitgehend im Kurs der Aktie eingepreist, so dass es nur noch wenig Abwärtspotenzial gebe.

An der dritten chinesischen Börse, Taiwan, ging es dagegen 0,3 Prozent abwärts. Hier lasteten die leichteren Finanzwerte, die am Vortag kräftig zugelegt hatten. Größere Verluste am Gesamtmarkt verhinderte die Aktie des schwergewichteten Linsenproduzenten Largan, die sich um 0,8 Prozent verteuerte.

In Japan fiel der Nikkei-225 um 0,2 Prozent auf 22.598 Punkte, nochmals leicht belastet vom Handelsstreit, aber auch vom anziehenden Yen. Denn der Dollar ist unter 111 Yen zurückgefallen, nachdem er im Mittwochshoch noch über 111,40 notiert hatte. Die Aktie des Hautpflegegiganten Shiseido erholte sich massiv von den Vortagesverlusten, nachdem das Unternehmen die Ziele angehoben hat. Die Analysten von Jefferies sehen bei dem Konzern weltweite Wettbewerbskraft und Potenzial. Für die Titel ging es um 7,8 Prozent aufwärts nach einem Rückschlag um 4,4 Prozent am Vortag.

Neuseelands Zentralbank nach dem Geschmack der Anleger

Der Markt in Neuseeland erholte sich um 0,8 Prozent, nachdem er in den vergangenen Tagen hinter der Entwicklung in der Region zurückgeblieben war. Die Aktie des Senioren-Wohndorf-Betreibers Ryman Healthcare sprang um 4 Prozent nach oben. Die Titel des Baustoffunternehmens Fletcher Building und des Casinobetreibers Skycity stiegen im fast gleichen Ausmaß. Gestützt wurde der Markt von den Aussagen der Zentralbank, denen zufolge in den kommenden zwei Jahren nicht mit einer Zinsanhebung zu rechen sei. Das brachte den Kiwi, den Neuseeland-Dollar, unter Druck, was wiederum die Aktienkurse trieb.

In Sydney ließen überzeugende Quartalszahlen den Markt im Verlauf auf ein Zehneinhalbjahreshoch steigen. Zu den Unternehmen, die gut abgeschnitten hatten und deren Aktien nach oben liefen, gehörten Suncorp, Magellan Financial oder Crown Resorts. Vor allem Finanz- und Konsumwerte waren die Favoriten der Investoren.

Gesunkener Ölpreis drückt Aktien der Branche

An allen Börsen zeigten sich Öl- und Energiewerte unter Druck, nachdem am Mittwoch der Ölpreis mit der Sorge um eine weitere Ausweitung des Handelsstreits zwischen den USA und China abgesackt war. Händler verwiesen auf Bedenken, dass es zu Belastungen für die globale Konjunkturentwicklung kommen könnte. Die US-Öllagerdaten haben sich zudem nicht so stark verringert wie erwartet.

Die global gehandelte Sorte Brent war von einem Tageshoch bei 74,87 Dollar je Barrel zum Handelsschluss auf 72,23 Dollar gesunken. Am Morgen kann der Preis sich nur leicht erholen. Um jeweils mehr als 1 Prozent fallen in Hongkong Petrochina und CNOOC, in Australien Santos, Oil Search und Woodside Petroleum. In Tokio stürzten Japan Petroleum um 8,5 Prozent ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.297,70 +0,47% +3,84% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.598,39 -0,20% -0,73% 08:00 Kospi (Seoul) 2.301,45 0% -6,73% 08:00 Schanghai-Comp. 2.794,71 +1,85% -15,52% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.576,36 +2,81% -22,81% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.594,07 +0,83% -5,63% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.044,76 -0,28% +3,78% 07:30 KLCI (Malaysia) 1.806,06 +0,07% -0,32% 11:00 BSE (Mumbai) 38.022,63 +0,36% +12,45% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1576 -0,3% 1,1614 1,1619 -3,7% EUR/JPY 128,60 -0,1% 128,80 128,78 -4,9% EUR/GBP 0,9016 +0,1% 0,9010 0,8980 +1,4% GBP/USD 1,2843 -0,3% 1,2888 1,2938 -5,0% USD/JPY 111,08 +0,1% 110,92 110,85 -1,4% USD/KRW 1119,40 +0,2% 1117,18 1118,25 +4,9% USD/CNY 6,8300 -0,1% 6,8358 6,8141 +5,0% USD/CNH 6,8333 +0,1% 6,8233 6,8199 +4,9% USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8489 7,8497 +0,5% AUD/USD 0,7415 -0,3% 0,7435 0,7427 -5,2% NZD/USD 0,6654 -0,8% 0,6705 0,6755 -6,3% Bitcoin BTC/USD 6.359,53 +0,6% 6.319,27 6.557,34 -53,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,71 66,94 -0,3% -0,23 +12,9% Brent/ICE 72,13 72,28 -0,2% -0,15 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.210,98 1.213,88 -0,2% -2,89 -7,1% Silber (Spot) 15,37 15,42 -0,3% -0,05 -9,2% Platin (Spot) 828,10 831,50 -0,4% -3,40 -10,9% Kupfer-Future 2,78 2,75 +0,9% +0,03 -16,8% ===

