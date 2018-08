Die Investmentbank Oddo BHF hat Grammer nach dem Ausstieg der Investorenfamilie Hastor von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Harald Eggeling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 58 auf 71 Euro an. Autohersteller, die sich wegen schlechter Erfahrungen mit den Hastors mit Aufträgen an den Zulieferer zurückgehalten hätten, dürften nun wieder mehr bestellen. Darüber hinaus rechnet der Experte auch mit einer steigenden Profitabilität./ag/zb

Datum der Analyse: 09.08.2018

