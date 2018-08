Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff will die Strategie seines Vorgängers Heinrich Hiesinger fortsetzen und dabei den Industriekonzern in der bestehenden Struktur fortentwickeln. Der Aufsichtsrat habe ihm das Mandat gegeben, "den bisherigen Weg bis auf weiteres fortzusetzen - mit allen Geschäften unter einem Dach", sagte er bei Vorlage der Quartalsbilanz vor Journalisten. Dessen bisherige Performance bezeichnete er allerdings als nicht ausreichend. Mit Sparmaßnahmen in der Verwaltung und gezielten Verbesserungen in den einzelnen Geschäftsfeldern will er gegensteuern. Kerkhoff hat dazu allen Sparten konkrete Ziele gesetzt.

Kerkhoffs Vorgänger Hiesinger war im Streit um die richtige Strategie bei Thyssenkrupp Ende Juni zurückgetreten. Einige Aufsichtsratsmitglieder hatten den Fusionsvertrag für das Stahl-Joint-Ventures nicht mitgetragen und die Konditionen dabei als zu schlecht für den Essener Konzern kritisiert. Wegen mangelnder Unterstützung im Kontrollgremium warf Hiesinger anschließend das Handtuch.

Kerkhoff dagegen ist mit einem einstimmigen Votum des Aufsichtsrates als Vorstandschef bestimmt worden, wie Thyssenkrupp jetzt erklärte. Gegenwärtig wird in einem strukturierten Prozess ein dauerhafter Konzernchef gesucht. Ob und unter welchen Bedingungen er für dieses Amt zur Verfügung stünde, wollte der Manager nicht beantworten. An Spekulationen um die künftige Konzernführung beteilige er sich nicht, sagte er in einer Telefonkonferenz.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2018 04:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.