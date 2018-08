Der Dax (DAX 30) ist am Donnerstag inmitten der nächsten großen Welle von Quartalsberichten recht mau in den Tag gestartet. Der deutsche Leitindex stecke fest, Investoren steuerten derzeit lieber die Wall Street an, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Dem Dax sei in den letzten Tagen die Dynamik völlig abhanden gekommen.

