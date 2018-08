Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Donnerstag wenig bewegt in den Handel gestartet. Der DAX gewinnt 2 Punkte auf 12.636 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.486 nach unten. Im Handel rechnet man mit einer Fortsetzung des volatilen Seitwärtshandels rund um die Nulllinie. Einzig bei Einzelwerten kommt es nach Geschäftszahlen zu größeren Bewegungen. Im DAX stoßen die Adidas-Zahlen auf ein sehr positives Echo.

Im Handelsstreit zwischen China und den USA hat die Volksrepublik wie erwartet reagiert und Zölle von 25 Prozent auf US-Einfuhren von 16 Milliarden Dollar angekündigt. Diese treten am 23. August in Kraft, am gleichen Tag also, an dem US-Zölle in gleicher Höhe auf chinesische Einfuhren von 16 Milliarden Dollar starten. Derweil ist die Inflation in China auf ein Viermonatshoch gesprungen. Die Produzentenpreise stiegen im Juli um 4,6 Prozent und die Verbraucherpreise um 2,1 Prozent auf Jahressicht.

Starke Zahlen treiben Adidas

Adidas-Aktien machen einen Sprung von 7,7 Prozent auf 205,30. Umsätze, EBIT und Gewinn seien über den Erwartungen ausgefallen, heißt es im Handel. Die operative Marge liege mit 11,3 Prozent über der Schätzung von 10,7 Prozent. Insgesamt sei der Bericht "sehr gut" ausgefallen. Equinet verweist auf die Gewinnentwicklung des Sportartikelherstellers, die viel besser als erwartet ausgefallen sei. Die Analysten stufen die Aktie mit "Accumulate" und Ziel 220 Euro ein.

Eher negativ werden die Geschäftszahlen der Merck KGaA im Handel gewertet. "Der Dollar hat doch stärker als erwartet belastet", sagt ein Händler: "Nach den deutlichen Vorschusslorbeeren durch die Aktienrally seit Ende Juni dürfte hier eher Ernüchterung einsetzen". Merck verlieren 3,3 Prozent. Nach Zahlenvorlage verlieren Dürr 3,9 Prozent - im Handel ist von Margendruck die Rede. Aurubis geben nach Zahlenausweis 4,4 Prozent nach, während Ströer auf ihre Zahlen mit Aufschlägen von 4,3 Prozent reagieren.

Für ein volatiles Hin- und Her bei Raiffeisen Bank International (RBI) in Wien sorgen die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal. Die Kurse drehen 4,7 Prozent ins Minus, nachdem sie mit 2 Prozent Plus gestartet waren. "Das darf man aber nicht überbewerten, weil das typisch für den in Wien dominanten Algo-Handel ist", sagt ein Händler. Die Geschäftszahlen selbst seien in Ordnung, sowohl beim operativen Ergebnis als auch beim wichtigen Zins- und Provisionsüberschuss sehe es gut aus.

Im Telekomsektor berichten Freenet und Deutsche Telekom

Aus dem Telekomsektor haben Freenet (plus 1,2 Prozent) und Deutsche Telekom (plus 0,2 Prozent) Geschäftszahlen vorgelegt. Der Gewinn je Aktie sei noch stärker als erwartet ausgefallen, heißt es zu Freenet. Allerdings sei der Ausblick für das laufende Jahr nur bestätigt worden. Die Deutsche Telekom hat derweil die Ergebnisprognose für das laufende Jahr erneut leicht angehoben. Mit Blick auf die Zweitquartalszahlen selbst machte sich aber der schwache Dollar bemerkbar, heißt es.

Für leichte Enttäuschung sorgen die Geschäftszahlen von Adecco im Handel. Das Zeitarbeitsunternehmen hatte im zweiten Quartal einen überraschenden Rückgang des Nettogewinns vermeldet, obwohl es mit dem Umsatz nach oben ging. Adecco verlieren 1 Prozent.

Im TecDAX hat Evotec starke Geschäftszahlen vorgelegt, die Titel gewinnen 3,9 Prozent. Die Umsätze sind laut Berenberg 16 Prozent über den Konsensschätzungen ausgefallen, beim bereinigten EBITDA sind es sogar 21 Prozent gewesen. Für Compugroup geht es nach guten Geschäftszahlen um 5,3 Prozent nach oben. SMA Solar stürzen nach den Halbjahreszahlen um 11,7 Prozent ab. Jungheinrich setzen die Aufwärtsbewegung vom Vortag mit Aufschlägen von 2,1 Prozent fort.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.486,65 -0,20 -6,95 -0,49 Stoxx-50 3.129,65 -0,43 -13,51 -1,52 DAX 12.637,31 0,03 3,77 -2,17 MDAX 26.829,03 0,13 35,20 2,40 TecDAX 2.938,98 0,40 11,78 16,21 SDAX 12.373,88 0,26 32,28 4,10 FTSE 7.731,19 -0,58 -45,46 0,40 CAC 5.483,78 -0,33 -18,12 3,22 Bund-Future 162,42% 0,25 2,39 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.52 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1587 -0,23% 1,1609 1,1608 -3,6% EUR/JPY 128,65 -0,11% 128,82 128,81 -4,9% EUR/CHF 1,1518 -0,10% 1,1532 1,1538 -1,6% EUR/GBP 0,9017 +0,09% 0,9013 0,9002 +1,4% USD/JPY 111,04 +0,10% 110,98 110,98 -1,4% GBP/USD 1,2849 -0,30% 1,2881 1,2895 -4,9% Bitcoin BTC/USD 6.350,43 +0,5% 6.368,61 6.509,81 -53,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,60 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,38 0,40 -0,05 USA 2 Jahre 2,67 2,67 0,77 USA 10 Jahre 2,95 2,96 0,54 Japan 2 Jahre -0,12 -0,11 0,02 Japan 10 Jahre 0,11 0,10 0,06 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,62 66,94 -0,5% -0,32 +12,8% Brent/ICE 71,97 72,28 -0,4% -0,31 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,99 1.213,88 -0,2% -1,89 -7,0% Silber (Spot) 15,39 15,42 -0,2% -0,03 -9,1% Platin (Spot) 829,15 831,50 -0,3% -2,35 -10,8% Kupfer-Future 2,78 2,75 +1,0% +0,03 -16,8% ===

