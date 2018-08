FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im Juli mit seiner Kernmarke von starken Verkäufen in Europa und Südamerika profitiert. Mit 505.900 Fahrzeugen lieferte die Marke Volkswagen im vergangenen Monat 8,4 Prozent mehr aus als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Juli wurden 3,62 Millionen Autos der Marke Volkswagen an Kunden übergeben. "Der Juli war für die Marke Volkswagen der beste Einzelmonat Juli ihrer Geschichte", konstatierte Volkswagen-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann.

Im Heimatmarkt Deutschland steigerte die Marke Volkswagen den Absatz im Juli um 33 Prozent, in Europa lag das Plus bei 30 Prozent. Stark entwickelte sich laut Mitteilung auch der Markt in Südamerika, wo die Verkäufe um 18 Prozent kletterten. Rückenwind hätten in Europa Verkaufsprogramme für Autos mit Zertifizierung für den alten Emissionstest NEFZ gegeben, der vom wesentlich umfangreicheren Abgastest WLTP abgelöst wird.

VW warnte aber einmal mehr davor, dass die nächsten Monate herausfordernder werden. "Die Umstellung auf das WLTP-Prüfverfahren wird voraussichtlich in einigen Modelllinien in Europa zu zeitlichen Verschiebungen führen", so der DAX-Konzern. In China wurden 2,4 Prozent weniger Fahrzeuge der Marke Volkswagen im Juli verkauft. Grund sei die Zollsenkung für importierte Autos, weshalb sich Kunden mit Käufen zurückgehalten hätten.

August 09, 2018

