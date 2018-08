FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstand des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck, Walter Galinat, geht Ende September in den Ruhestand. Gegenwärtig ist er in der Geschäftsleitung der Merck KGaA für den Standort am Unternehmenssitz Darmstadt, den Bereich Umwelt, Sicherheit und Qualität (EQ), den Einkauf sowie die interne Unternehmensberatung verantwortlich.

Mit seinem Ausscheiden werden seine Verantwortungsbereiche anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung zugewiesen, wie die Merck KGaA mitteilte. Diese bestehe ab dem 1. Oktober somit aus fünf statt sechs Mitgliedern.

Galinat begann seine Karriere bei dem Darmstädter Konzern 1976 mit einer Ausbildung. 2007 wurde Galinat Leiter der damaligen Flüssigkristallsparte und verantwortete zwischen 2010 und 2017 den Unternehmensbereich Performance Materials. 2016 wurde Walter Galinat zum Mitglied der Geschäftsleitung der Merck KGaA bestellt. "Unter seiner Verantwortung hat unser Unternehmen das Geschäft mit Flüssigkristallen zur Weltmarktführerschaft ausgebaut", sagte Johannes Baillou, Vorsitzender des Gesellschafterrats der E. Merck KG.

