Amazon-Calls mit 106%-Chance bei Kursanstieg auf 2.000$

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067) bald die Marke von 2.000 USD knacken. Hier die Analyse:

"Rückblick: Amazon befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Seit Januar 2015 spielt sich diese Bewegung in einem Trendkanal ab. Am 13. März 2018 markierte die Aktie ein Zwischenhoch bei 1.617,54 USD. Nach einem Rücksetzer auf 1.352,88 USD setzte Amazon die Rally im April 2018 fort. Am 27. Juli markierte der Wert ein Hoch bei 1.880,05 USD. Nach einem kurzen Rücksetzer bis nahe an den Aufwärtstrend seit April brach die Aktie gestern leicht über 1.880,05 USD und damit auf ein neues Allzeithoch aus.

Ausblick: Damit deutet sich die Fortsetzung der Rally der letzten Monate an. Amazon hat nun die Chance, relativ zügig in Richtung 2.000 USD anzusteigen. Sollte der Wert allerdings unter 1.880,05 USD zurückfallen, müsste mit einem Rücksetzer in Richtung 1.775 USD oder sogar 1.739,32 USD gerechnet werden.

Wenn die Amazon-Aktie ihren Höhenflug auf 2.000 USD ausweiten kann, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call mit Strikepreis bei 1.900 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Amazon-Aktie mit Basispreis bei 1.900 USD, BV 0,01, Bewertungstag 19.10.18, ISIN: DE000GM40M06, wurde beim Aktienkurs von 1.885 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,158 USD mit 0,644 - 0,654 Euro gehandelt.

Erreicht der Kurs der Amazon-Aktie innerhalb des nächsten Monats die Marke von 2.000 USD, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,09 Euro (+68 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.794,8079 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Amazon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.794,8079 USD, BV 0,01, ISIN: DE000PX1BHY4, wurde unter den geschilderten Marktgegebenheiten mit 0,84 - 0,86 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Amazon-Aktie auf 2.000 USD wird sich der innere Wert dieses Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,77 Euro (+106 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Amazon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Amazon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de