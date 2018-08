(shareribs.com) Chicago 09.08.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of >Trade zeigten sich am Mittwoch überwiegend fester. Die Marktteilnehmer spekulieren über eine weitere Verengung des Angebots. Gleichzeitig wartet man den morgigen WASDE-Bericht ab. Dezember-Mais verbesserte sich um 0,5 Cents auf 3,85 USD/Scheffel. Nachdem sich der Zustand der Ernte in den USA zuletzt leicht verschlechtert hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...