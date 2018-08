Der Tourismus in Deutschland verzeichnet im ersten Halbjahr ein Plus von vier Prozent. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erwartet das neunte Rekordjahr in Folge.

Das Reisziel Deutschland steuert auf sein neuntes Rekordjahr in Folge zu. Im ersten Halbjahr 2018 stieg die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste um vier Prozent auf 214 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. "Deutschland als Tourismusdestination boomt", sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Guido ...

Den vollständigen Artikel lesen ...