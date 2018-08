1.628 Unternehmen zählt das Ausstellerverzeichnis der Fackpack 2018 aktuell, davon lassen sich knapp 400 der Kennzeichnungstechnik bzw. Logistik zuordnen. Aber nicht nur in der Ausstellung selbst, sondern auch im Rahmenprogramm, das sich über die drei Messetage erstreckt, sind Lösungen rund um das Thema Track & Trace stark vertreten. So finden sich im Forum Techbox (Halle 3, Stand 3-242) gleich drei Themenblöcke, die sich mit aktuellen Entwicklungen rund um die Verpackungstechnik und ihrer Rolle in modernen Logistik-Lösungen beschäftigen.

Intelligente Verpackungsträger (Dienstag, 25. September)

Gleich am ersten Messetag moderiert Prof. Andreas Harth, Fraunhofer SCS & Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, den Themenblock "Intelligente Verpackungsträger". Zwischen 12 und 14 Uhr geht es um die intelligente Überwachung von Ladungsträgern.

12:00 Uhr - 12:10 Uhr: Begrüßung, Prof. Andreas Harth - Fraunhofer SCS

12:10 Uhr - 12:30 Uhr: Logistik 4.0 heißt nicht nur IoT: Der Ladungsträger der Zukunft kann mehr als Transparenz - Prof. Andreas Harth - Fraunhofer SCS // Martin Graßl - Gebhardt Logistic Solutions

12:30 Uhr - 12:50 Uhr: Herausforderung der Digitalisierung von Ladungsträgern im Mittelstand - Prof. Andreas Harth - Fraunhofer SCS // Michael Müller - Rauschert Heinersreuth-Pressig

12:50 Uhr - 13:15 Uhr: Industrie 4.0 braucht Forschung & Entwicklung 4.0 - On the road to digital Production - Prof. Andreas Harth - Fraunhofer SCS // Claudia Becker - Edgize

13:15 Uhr - 13:20 Uhr: Zusammenfassung - Prof. Andreas Harth - Fraunhofer SCS

13:20 Uhr - 13:45 Uhr: Podiumsdiskussion: Herausforderungen und Chancen bei der Umsetzung von smarten Ladungsträgern und ...

