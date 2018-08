Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe im zweiten Quartal an allen drei Fronten - dem Brief- und Paketgeschäft, dem Express-Geschäft sowie dem Frachtbereich - beruhigende Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv./ag/mis

Datum der Analyse: 09.08.2018

ISIN DE0005552004

AXC0159 2018-08-09/11:06