9. August 2018 - Vancouver, BC -- Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) (OTCQB: ABNAF) (Frankfurt: E2L2) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Analyseergebnisse aus dem ersten Bohrloch 2018 nun vorliegen. In diesem Loch wurden in geringer Tiefe zahlreiche hochgradige Zonen sowie Edelmetallanteile durchteuft. Der Standort von Bohrloch FK18-10 liegt in der North Boundary Zone des Konzessionsgebiets Forrest Kerr im Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia. Hier wurde gegen Ende des Explorationsprogramms 2017 eine ausgeprägte Edelmetall- und Grundmetallmineralisierung lokalisiert. Loch FK18-10, das erste von acht bisher gebohrten Löchern, enthält vier eigenständige hochgradige Zonen, wobei die beste Zone einen Abschnitt von mehr als 10,0 m mit 38,7 g/t Au beherbergt, in dem sich auf 6,0 m (ab einer Lochtiefe von 114 Meter) 62,4 g/t Au befinden.

Golden Triangle, British Columbia, Karte mit Konzessionsgebieten: https://www.abenresources.com/site/assets/files/4728/abn_golden_tria ngle_map_1.1024x0.jpg

Wichtigste Fakten:

- Im ersten Bohrloch FK18-10 in der vor kurzem entdeckten North Boundary Zone wurden vier eigenständige hochgradige Zonen durchteuft, alle innerhalb von 190 Metern Lochtiefe.

- Die Zone mit den höchsten Erzgehalten besteht aus 331,0 g/t (Gramm/Tonne) Gold (Au) (9,65 Unzen/Tonne bzw. oz/t) auf 1,0 Meter (m), eingebettet in eine breitere Zone mit durchschnittlich 38,7 g/t Au (1,12 oz/t) auf 10,0 m in einer Tiefe zwischen 114,0 und 124,0 m, einschließlich 62,4 g/t Au auf 6,0 m (wahre Mächtigkeit nicht ermittelt).

- Weitere hochgradige Zonen in Loch FK18-10 enthalten 22,0 g/t Au und 22,4 g/t Silber (Ag) auf 4,0 m; 3,9 g/t Au und 4,0 g/t Ag auf 13,0 m; sowie 8,2 g/t Au und 1,4 g/t Ag auf 6,0 m (Einzelheiten zu den Abschnitten siehe Tabelle unten).

- Diese Neuentdeckung ist Teil der Boundary North Zone und befindet sich 230 m nördlich des historischen hochgradigen Bohrlochs, das von Noranda im Jahr 1991 niedergebracht wurde.

- Derzeit finden Planungsarbeiten zu einer Erweiterung des Bohrprogramms statt; die Analyseergebnisse aus sieben weiteren Bohrlöchern stehen noch aus.

Jim Pettit, President und CEO von Aben Resources, erklärt: Die hochgradigen Gold- und Grundmetallwerte im ersten Loch des Bohrprogramms 2018 haben unsere Erwartungen weit übertroffen und bestätigt, dass sich im Bereich der vor kurzem entdeckten North Boundary Zone ein ausgeprägtes, hochgradiges Mineralisierungssystem befindet. Wir betrachten hier ein Gebiet, das sich 230 m südlich des historischen hochgradigen Bohrlochs erstreckt, welches von Noranda im Jahr 1991 gebohrt wurde. Obwohl sich die Geologie als relativ komplex gestaltet, rechnen wir damit, dass zusätzliche Bohrungen zur Abgrenzung einer weiteren hochgradigen Mineralisierung führen werden. Die Zielzonen in und um die Boundary Zone befinden sich in relativ geringer Tiefe und bergen bei Umsetzung systematischer Explorationsmethoden zur Wertsteigerung des Projekts hohes Potenzial für weitere Entdeckungen. Die Bohrungen werden fortgesetzt und das Unternehmen wartet derzeit auf die Analyseergebnisse aus sieben weiteren Bohrlöchern, die allesamt in der North Boundary Zone niedergebracht wurden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden wir darüber berichten. Ich möchte unserem Geologenteam zu seinen bisherigen Leistungen gratulieren. Wir haben in der Region Golden Triangle eine bedeutende Entdeckung gemacht, wo wir erst am Anfang stehen. In den kommenden Monaten wollen wir die Bohrungen weiter intensivieren.

Ron Netolitzky, Chairman von Aben Resources, meint: Das Vorkommen zahlreicher Mineralisierungszonen in Zusammenhang mit einer mesothermalen Erzgangstruktur sowie der Nähe zu großen Strukturbrüchen stimmt uns äußerst optimistisch. Die unmittelbare Nähe zu den Infrastruktureinrichtungen wird die laufenden Explorationsaktivitäten erleichtern.

Überblick über Bohrloch FK18-10 und Beschreibung der Geologie:

Loch FK18-10 (140/-45) wurde von einem Standort 35 Meter nordwestlich und entlang der Schnittfläche der Bohrplattform gebohrt, die den Ausgangspunkt der Entdeckungslöcher FK17-04, 05 und 06 - die gegen Ende des Bohrprogramms im August/September des Vorjahres gebohrt wurden - bildete. Mit dem neuen Loch konnte die Zone mit Edelmetall- und Grundmetallmineralisierung, die ursprünglich im Rahmen der Bohrungen 2017 durchteuft wurde, genauer definiert und deutlich erweitert werden. Bemerkenswert ist vor allem der Umstand, dass der hochgradige Abschnitt mit 331,0 g/t Au rund 230 Meter nördlich eines Abschnitts mit 326 g/t Au entdeckt wurde, über den Noranda im Jahr 1991 aus seinem Bohrloch RG91-16 berichtete (siehe beilegende Karte). Hochgradige Durchschneidungen finden sich im Allgemeinen in schmalen, eigenständigen Zonen mit mäßiger Mineralisierung innerhalb eines breiteren Mantels mit geringer Vererzung. Die Mineralisierung bei North Boundary spiegelt die polymetallischen Eigenschaften des Kerns wider, der sehr unterschiedliche Au-, Ag-, Cu-, Pb- und Zn-Werte aufweist.

Karte mit Planansicht von Boundary North:

https://abenresources.com/site/assets/files/4826/abn-boundary-north- plan-map-2018.jpg

Während die Bohrungen fortgesetzt werden, sind die Endergebnisse der geochemischen Analyse für sieben fertiggestellte Löcher noch ausständig. Das Unternehmen wird angesichts der Ergebnisse aus dem ersten Loch und der visuellen Indikatoren in den anderen Löchern danach trachten, das Programm weiter auszudehnen. Die vor kurzem entdeckte North Boundary Zone weist sehr wenige Ausbisse sowie eine komplexe Geologie auf, die von einer Reihe Verwerfungen mit unbekannter Ausrichtung unterbrochen wird. Zusätzliche Bohrungen sind notwendig, um die wahre Mächtigkeit und die Strukturen, welche die Mineralisierung beeinflussen, ermitteln zu können.

Zu den bereits gemeldeten und ausgewählten Ergebnissen aus den wenigen Bohrlöchern, die 2017 bei North Boundary niedergebracht wurden, zählt in Loch FK17-04 ein 10,0 m-Abschnitt mit 6,7 g/t Au, 6,4 g/t Ag und 0,9 % Cu, in dem auch 3,0 m mit 18,9 g/t Au, 16,6 g/t Ag und 2,2 % Cu enthalten sind. Diese Mineralisierung hat zu einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0,26 g/t Au auf 387,0 m beigetragen. In Loch FK17-05 wurden in derselben Zone, allerdings etwas tiefer, auf 6,0 m Erzgehalte von 21,5 g/t Au, 28,5 g/t Ag und 3,1 % Cu durchteuft.

Karte mit Querschnitt durch Boundary North:

https://abenresources.com/site/assets/files/4826/abn-boundary-north- cross-section-aug-2018.jpg

Die Mineralisierung bei North Boundary ist strukturell kontrolliert und in ein Packet aus vulkanischen und vulkanoklastischen Gesteinsmassen der Hazelton Group, einer aus dem Jura stammenden Gesteinsgruppe, eingebettet. Mehrere Generationen von Quarz- und Quarzkarbonatgängen bilden eine wichtige Ausgangsstruktur der Mineralisierung, ebenso wie untergeordnete Brekzienzonen mit ausgeprägter Chlorit-, Hämatit- und Karbonatalterierung. Die Boundary Zone liegt zwischen der Forrest Kerr Fault im Westen - einer großen tiefliegenden Krustenverwerfung - und der diskordanten Kontaktzone zwischen der Hazelton Group (Jura) und der Stuhini Group (Trias) im Osten. Das Gestein war über lange Zeit Schauplatz einer regen hydrothermalen Aktivität und spröden Verformung. Das Grundgestein der Hazelton Group bildet bekanntlich die ertragreiche Ausgangsstruktur einer Reihe von Lagerstätten in der Region.

Tabelle 1: Ergebnisse der geochemischen Analyse - Loch FK18-10:

Loch-N von (m)bis AbschniAu Ag Cu

r. (m) tt (Gramm/T (g/t (ppm)

(m) onne) )

FK18-1 61,0 74,0 13,0 3,9 4,0 6184

einsc64,0 65,0 1,0 4,6 6,8 12000

hl.

einsc65,0 66,0 1,0 38,4 35,6 57800

hl.

FK18-1 84,0 88,0 4,0 22,0 22,4 1667

einsc85,0 86,0 1,0 87,3 84,4 4490

hl.

FK18-1 114,0 124,010,0 38,7 2,9 916

einsc114,0 120,06,0 62,4 4,3 813

hl.

einsc118,0 119,01,0 331,0 21,5 1040

hl.

FK18-1 183,0 189,06,0 8,2 1,4 1066

einsc185,0 186,01,0 48,4 5,5 3900

hl.

*alle Probenwerte sind ungedeckelt, Abschnitte

entsprechen den

Bohra

bschnitten

die wahren Mächtigkeiten und Ausrichtungen der

verschiedenen Zonen sind derzeit nicht

bekannt

Beschreibung der Analyse und Qualitätskontrolle:

Alle 1 oder 2 Meter langen Bohrkernproben wurden zur Aufbereitung in die Anlage von ALS Global in Terrace (British Columbia) gebracht und dort zerkleinert (70 % Siebdurchgang 2 mm). Anschließend wurde eine 250 g schwere Splitterprobe pulverisiert (besser als 85 % Siebdurchgang 75 µ). Der Goldgehalt wurde mit Hilfe der Brandprobe (Au-ICP21) ermittelt; alle Proben mit einem Erzgehalt >10 g/t wurden einer Brandprobe samt gravimetrischem Abschluss unterzogen. In der Anlage von ALS in Vancouver erfolgte eine Multielementanalyse (35 weitere Elemente) mit Hilfe des ICP-AES-Verfahrens (ME-ICP41). Zusätzlich zur Qualitätskontrolle bei ALS fügt das Personal von Aben dem Probenstrom im Labor zertifizierte Normproben, Leerproben und Duplikate bei (eine Probe der Qualitätskontrolle pro Satz von 10 Proben).

Cornell McDowell, P.Geo., V.P. of Exploration von Aben Resources, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die fachlichen Inhalte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Aben Resources:

Aben Resources ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung von Projekten im Golden Triangle von British Columbia sowie im Yukon und in Saskatchewan beschäftigt. Das Unternehmen widmet sich derzeit der Exploration in seinem Vorzeigeprojekt, dem hochgradigen Projekt Forrest Kerr im Golden Triangle, wo im Rahmen der jüngsten Bohrungen eine ausgeprägte Edelmetall- und Grundmetallmineralisierung in der North Boundary Zone lokalisiert wurde.

Weitere Informationen zu Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.abenresources.com.

Es befinden sich rund 81,5 Millionen Aktien von Aben Resources in Umlauf.

ABEN RESOURCES LTD.

Jim Pettit

____________________________

JAMES G. PETTIT

President & CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers

Aben Resources Ltd.

Director, Corporate Communications

Tel: 604-687-3376

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: (604) 687-3119

E-Mail:- info@abenresources.com

Suite 1610 - 777 Dunsmuir Street, Vancouver, BC, V7Y 1K4, KANADA

www.abenresources.com.

TSX-V-Börsensymbol: ABN

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44240

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44240&tr=1

