Hannover - Das heisse Wetter in Europa und die Pfund-Schwäche machen dem weltgrössten Reisekonzern Tui zu schaffen. Allerdings hätten viele Menschen ihren Sommerurlaub schon früh gebucht, erläuterte Vorstandschef Fritz Joussen am Donnerstag in Hannover. Dadurch wirke sich die derzeitige Zurückhaltung der Kunden im Last-Minute-Geschäft nicht so stark aus. Allerdings sei es unwahrscheinlicher geworden, dass die Tui ihr Gewinnziel im laufenden Jahr deutlich übertreffe.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten schlecht an. Die Tui-Aktie verlor am Morgen fast fünf Prozent an Wert und war damit schwächster Wert im Londoner Leitindex FTSE 100.

"Die Last-Minute-Buchungen sind gering", sagte Joussen. Trotzdem habe Tui bis jetzt 86 Prozent des Sommerangebots verkauft. Die Zahl der Kunden liege derzeit vier Prozent höher als vor einem Jahr, und die Umsätze seien in den jeweiligen Landeswährungen um fünf Prozent gestiegen.

"Die Türkei kommt zurück"

Auch bei den Reisen in krisengeschüttelte Urlaubsländer geht es Joussen zufolge aufwärts. "Die Türkei kommt zurück, die Buchungen sind sehr stark." Das Land hatte in den vergangenen Jahren nach Terroranschlägen und Putschversuch einen herben Einbruch bei den Urlauberzahlen erlitten. Auch bei Reisen nach Ägypten und Marokko gehe es wieder aufwärts, sagte der Tui-Chef.

