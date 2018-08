Paris - Die überwiegende Mehrheit der Börsen Europas hat am Donnerstag moderate Verluste verzeichnet. Im Vordergrund stünden weiterhin Sorgen um Handelskonflikte, sagte Experte Mike van Dulken von Accendo Markets, "allerdings nicht nur die zwischen den USA und China, sondern auch die geplanten stärkeren Sanktionen Washingtons gegen Russland". Zudem enttäuschten einige Grosskonzerne mit ihren Quartalsbilanzen.

Der EuroStoxx 50 verlor am späteren Vormittag 0,13 Prozent auf 3488,95 Punkte. Der französische Cac 40 gab in Paris um 0,23 Prozent auf 5489,10 Zähler nach, während in London der FTSE 100 um 0,59 Prozent auf 7730,53 Punkte fiel.

Der deutlichere Abschlag im "Footsie" ging allerdings auch auf die Dividendenausschüttungen an diesem Tag zurück. Unter den Aktiengesellschaften, die Zahltag hatten, befanden ...

