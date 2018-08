Der dänische Schmuckhersteller Pandora (ISIN: DK0060252690) wird eine Zwischendividende in Höhe von 9 Kronen (ca. 1,20 Euro) für das erste Halbjahr 2018 ausschütten. Insgesamt werden im Jahr 2018 18 Kronen ausbezahlt, eine ordentliche Dividende in Höhe von 9 Kronen, die bereits im März ausgeschüttet wurde sowie die nun angekündigte Zwischendividende von 9 Kronen, die am 23. August an die Aktionäre ...

