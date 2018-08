Hannover (www.anleihencheck.de) - Aus dem Zusammenschluss der DG HYP und der WL BANK, beides Tochterinstitute der genossenschaftlichen Zentralbank DZ BANK, ging mit Eintragung in die Handelsregister vom 27. Juli 2018 die DZ HYP als größter Pfandbriefemittent in Deutschland (Volumen von ca. EUR 45 Mrd.) hervor, so Melanie Kiene, CIIA, und Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...