Aarau (ots) - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) schliesst das

erste Semester 2018 mit einem erfreulichen Ergebnis ab. Sie steigert

den Geschäftsertrag um CHF 4,9 Millionen oder 2,5 Prozent auf CHF

199,2 Millionen. Mit dem Geschäftserfolg von CHF 96,4 Millionen

knüpft sie an das Vorjahresresultat an. Sehr gut entwickelte sich das

Kundenvolumen. Hier erzielt die AKB eine Steigerung von CHF 1,5

Milliarden. Ihr Kundenvolumen beträgt neu CHF 50,7 Milliarden.



Hohes Wachstum im Kundenvolumen



Zum Kundenvolumen äussert sich der neue Direktionspräsident der

AKB, Dieter Widmer: "Wir sind äusserst zufrieden, wie sich unser

Kundenvolumen im ersten Semester 2018 entwickelt hat. Die Steigerung

um CHF 1,5 Milliarden oder 3 Prozent in den ersten 6 Monaten ist ein

sehr beachtliches Resultat". Die AKB verzeichnet per 30. Juni 2018

ein Kundenvolumen von CHF 50,7 Milliarden gegenüber CHF 49,2

Milliarden per 31. Dezember 2017. Es umfasst sämtliche Ausleihungen,

Passivgelder und Depotwerte. Die Kundenausleihungen steigen um CHF

514,9 Millionen oder 2,4 Prozent und betragen total CHF 22,3

Milliarden. Im Kundenvermögen (ohne Corporate Assets) erzielt die AKB

eine Zunahme von CHF 1,2 Milliarden auf insgesamt CHF 25,4

Milliarden. Die Bilanzsumme wächst um 1,3 Prozent auf CHF 27,3

Milliarden.



Deutlich höherer Geschäftsertrag



Der im ersten Semester 2018 erwirtschaftete Geschäftsertrag steigt

um CHF 4,9 Millionen oder 2,5 Prozent auf einen neuen Höchstwert von

CHF 199,2 Millionen.



Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft liegt CHF 22,0 Millionen

oder 17,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Diese Veränderung ist

hauptsächlich auf eine geänderte Verbuchungsmethode zurückzuführen.

Der Erfolg aus Fremdwährungs-Absicherungsgeschäften der Bilanz wird

nicht mehr im Handels-, sondern im Zinserfolg abgebildet. Wird der

Effekt dieser Praxisänderung ausgeklammert, weist der Nettoerfolg aus

dem Zinsengeschäft eine Zunahme von CHF 4,1 Millionen oder 2,8

Prozent auf. Der positive Risikoverlauf unterstützte diese

Entwicklung.



Die Aktivitäten im Wertschriften- und Anlagegeschäft haben im

ersten Semester 2018 spürbar zugenommen. Das zeigt sich im Erfolg aus

dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, der um 6,4 Prozent auf

CHF 33,0 Millionen ansteigt.



Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft beträgt CHF 11,4 Millionen und

liegt um CHF 19,0 Millionen unter dem Vorjahreswert. Dieser Rückgang

ist ebenfalls auf die Änderung der Verbuchungsmethode zurückzuführen.



Höherer Geschäftsaufwand



Der Geschäftsaufwand steigt im ersten Semester 2018 um 7,3 Prozent

auf CHF 100,0 Millionen. Der Personalaufwand erhöht sich um 3,1

Prozent auf CHF 57,9 Millionen und der Sachaufwand um 13,7 Prozent

auf CHF 42,1 Millionen. Diese Zunahmen im Geschäftsaufwand stehen im

Zusammenhang mit der Umsetzung der Unternehmensstrategie 2020. Die

AKB tätigte umfangreiche Investitionen in die digitale

Weiterentwicklung, in die Modernisierung sowie den Ausbau ihres

Geschäftsstellennetzes und dem damit verbundenen Mitarbeiterausbau.



Tiefe Cost-Income-Ratio



Die Cost-Income-Ratio liegt nach dem ersten Halbjahr 2018 bei 50,2

Prozent und damit weiterhin deutlich unter dem vom Eigentümer

langfristig festgelegten Maximum von 55 Prozent.



Geschäftserfolg über den Erwartungen



Im ersten Semester erwirtschaftete die AKB einen Geschäftserfolg

von CHF 96,4 Millionen. Dieser Wert beziffert die operative Leistung

der Bank und knüpft direkt an das Resultat des Vorjahres von CHF 96,5

Millionen an. Dazu Dieter Widmer: "Unser Geschäftserfolg liegt mit

diesem Resultat über den Erwartungen der Bank für die ersten sechs

Monate 2018".



Halbjahresgewinn leicht tiefer als im Vorjahr



Zur Stärkung der risikotragenden Substanz wurden den Reserven für

allgemeine Bankrisiken CHF 19,3 Millionen (Vorjahr CHF 15,8

Millionen) zugewiesen. Der Halbjahresgewinn liegt somit mit CHF 71,7

Millionen etwas unter dem Vorjahr (CHF 75,5 Millionen). Der

Unternehmensgewinn vor Veränderung der Reserven für allgemeine

Bankrisiken ist mit CHF 91,0 Millionen praktisch gleich wie im

Vorjahr (CHF 91,3 Millionen).



Komfortable Eigenmittelausstattung



Die AKB gehört zu den solide kapitalisierten Banken. Das

Eigenkapital per 30. Juni 2018 beträgt CHF 2,3 Milliarden. Die

risikogewichtete Gesamtkapitalquote liegt bei 15,9 Prozent und die

ungewichtete Eigenmittelquote (Leverage Ratio) beträgt per Mitte 2018

7,7 Prozent.



Ausblick zweites Halbjahr 2018



Die Aargauische Kantonalbank beurteilt die Konjunktur sowie ihre

Wachstumsaussichten für die zweite Jahreshälfte optimistisch und ist

zuversichtlich, ihre Marktstellung weiter ausbauen zu können. Auch im

zweiten Semester wird die AKB strategiekonform weitere Investitionen

tätigen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2018 erwartet die AKB ein

gutes Jahresergebnis. Bedingt durch die geplanten Investitionen und

den damit verbundenen höheren Geschäftsaufwand dürfte das Ergebnis

leicht unter demjenigen des Vorjahres liegen.



