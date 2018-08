Der weltweit größte Stahlproduzent ArcelorMittal hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse per erstes Halbjahr 2018 präsentiert. Diese fielen durchwegs überzeugend aus, sodass die Aktie seitdem eine positive Entwicklung verzeichnet hat. Die Ergebnisse per zweites Quartal 2018 lagen über den Erwartungen der Analysten. So ist der Umsatz von 19,2 Mrd. USD im ersten Quartal auf 19,9 Mrd. USD im zweiten angestiegen. Das operative Ergebnis stieg auf 2,36 Mrd. USD um ganze 50 % im Vergleich zum Vorquartal. ... (Kai Rademacher)

