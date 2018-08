Die Türkische Lira bricht am Donnerstag weiter ein und markiert ein neues Rekordtief. Im Gegenzug steigt der Euro auf nahezu 6,30 Lira. Die Währung der Türken hat damit in diesem Jahr schon rund 30 Prozent an Wert verloren. DER AKTIONÄR hatte rechtzeitig die passende Empfehlung ausgesprochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...