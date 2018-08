Andritz wird seine Vliesstoffherstellungs- und Textilveredelungstechnologien im Rahmen der CINTE 2018 (4. bis 6.September 2018) im Shanghai New International Expo Center in China (Halle N1, Stand CO2) präsentieren. Die Vliesstoffindustrie in China erlebt einen Aufschwung hinsichtlich Kapazität und Rollenwarenqualität und bedient lokale als auch internationale Märkte. Andritz (China) Ltd., Wuxi, ist dabei ein Kompetenzzentrum für Herstellung, Service sowie Forschung und Entwicklung - mit speziellem Fokus auf die Vliesstoffindustrie in Asien. Es konstruiert und fertigt auf den asiatischen Markt zugeschnittene Vliesstoffmaschinen und ergänzt damit das Andritz-aXcess-Produktportfolio. Als Komplettanbieter für die Vliesstoffindustrie entwickelte...

Den vollständigen Artikel lesen ...