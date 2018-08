Hamburg (ots) - Sie ist eine der größten Film-Ikonen Frankreichs, hat fünf Césars - und möchte es nun noch mal in Hollywood versuchen. In der aktuellen GALA (Heft 33/2018, ab heute im Handel) sagt die 63-Jährige: "Ich habe nicht mehr das Gefühl, zu alt zu sein, um noch Erfolg zu haben. In den USA gibt auch immer mehr gute Serienrollen." Außerdem fühle sie sich durch die Sternenkonstellation ermutigt: "Meine Astrologin sagt, dass noch Großes auf mich wartet", so Adjani.



