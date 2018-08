FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 267 (270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6600 (6360) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1200 (1400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1660 (1440) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 360 (410) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS IWG PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RESUMES MARKS & SPENCER WITH 'NEUTRAL' - TARGET 315 PENCE - CS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 410 (445) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 550 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BP TO 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 730 PENCE - GOLDMAN RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 325 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 330 (329) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (440) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS VIRGIN MONEY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 440 PENCE - JEFFERIES RAISES CAPITA GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 180 (122) PENCE - JEFFERIES RAISES UDG HEALTHCARE TO 'BUY' ('HOLD') - JPMORGAN INITIATES AMIGO HOLDINGS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 335 PENCE - LIBERUM CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 195 (210) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BBA AVIATION TO 'BUY' ('HOLD') - MACQUARIE INITIATES AMIGO HOLDINGS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 342 PENCE - NUMIS CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 1560 PENCE - NUMIS CUTS SPIRAX-SARCO TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 7000 PENCE - NUMIS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 147 (142) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS CARD FACTORY TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 180 (240) PENCE - RBC INITIATES AMIGO HOLDINGS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 350 PENCE - RBC RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 7400 (6500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 937 (980) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 380 (415) PENCE - 'SELL'



