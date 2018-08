Anleger an der Wall Street machen sich keine Sorgen über fallende Kurse. Das ähnelt der Lage zur Jahreswende - bis der Markt damals kippte.

In den Finanz-Hotspots New York und Frankfurt scheinen Temperaturen jenseits der 30 Grad Händler und Anleger derart zu ermatten, dass sogar Krisensorgen zu sehr anstrengen. Der Hitzesommer 2018 heißt hier: Die Angst vor Beben an den Börsen ist verdampft wie Wasser in der Glutsonne.

Bester Indikator ist der sogenannte Volatilitätsindex an der Wall Street, den Insider gerne einsilbig auf "Vix" verkürzen. Er misst die von Anlegern erwarteten Kursschwankungen der näheren Zukunft, abgeleitet aus Optionspreisen auf das US-Aktienbarometer S&P 500.

Der "Angstindex" war im vergangenen Jahr das große Thema. Er war historisch tief, signalisierte damit höchste Sorglosigkeit. Das wurde mit dem Börsenrückschlag zu Jahresbeginn bestraft.

Der Einbruch im Februar brachte die Anleger auf den Boden der Tatsachen zurück, der Vix sprang in nur zwei Handelstagen auf das fast dreifache Niveau von fast 40.

Die Ernüchterung und damit ein realistischer Blick auf Chancen und Risiken ...

