Der EUR/USD wurde mit der asiatischen Sitzung über 1,16 gehandelt, doch der EUR/USD scheiterte an dem Widerstand darüber und so kam es mit der europäischen Sitzung zu einer Abwärtsbewegung, bevor die 1,1575 eine Unterstützung bot. Die Käufer konnten den Kurs zurück in den Bereich von 1,1500 steigen lassen. Die Ängste rund um den US-China Handelsstreit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...