In Wuppertal sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Personen bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ums Leben gekommen. Das Feuer im Stadtbezirk Uellendahl-Katernberg war gegen 02:50 Uhr ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr begaben sich in das Gebäude und retteten daraus zwei leblose Personen, die aber noch am Einsatzort verstarben. Bei den beiden handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Ob es sich um die Anwohner (beide 85 Jahre) handelt, konnte zunächst nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen auf.