Der Streit zwischen der Türkei und den USA droht sich zuzuspitzen. Gespräche zwischen den Nato-Verbündeten verliefen bisher ergebnislos.

Im Streit zwischen den Nato-Verbündeten USA und Türkei gibt es auch nach Gesprächen hochrangiger Regierungsdelegationen in Washington keinen Durchbruch. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums erklärte nach dem Treffen am Mittwoch in Washington mit Blick auf die Kern-Forderung der US-Regierung nach Freilassung des in der Türkei festgehaltenen US-Geistlichen Andrew Brunson: "Soweit sind wir noch nicht."

Zu weiteren Streitthemen etwa in der Frage der Iran-Sanktionen sagte die Sprecherin lediglich, die Gespräche würden fortgesetzt. Die vom erst kürzlich ernannten ...

