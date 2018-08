Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag leicht im Minus. Nach einem verhaltenen Start und einem Angriff auf den Schlusskurs vom Vortag fiel der Leitindex SMI zuletzt wieder etwas zurück. Insgesamt verbleibt er in seinem seit zwei Wochen dauernden Seitwärtsmodus. Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere von den Schwergewichten, schwach tendieren nach Zahlen aber auch Adecco. Zurich dagegen haben nach einem negativen Start den Weg in die Gewinnzone gefunden.

Weiterhin auf Trab gehalten werden die Investoren von der Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die neuen und gegenseitig ausgesprochenen Zölle belasteten die Stimmung, hiess es dazu in Marktkreisen. Allerdings hält sich der negative Einfluss dieses leidigen Themas in Grenzen. So hat sich der SMI mit der Juli-Hausse der Marke von 9'200 Punkten angenähert und diese vor zwei Tagen auch schon kurz überschritten. Per Saldo bewegt sich der Leitindex seit zwei Wochen aber trotz wiederholter Negativ-Nachrichten von der Politfront vor allem seitwärts.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.50 Uhr 0,38 Prozent tiefer bei 9'141,24 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,26 Prozent ...

