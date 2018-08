FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE kann auch den restlichen Teil seiner zum Verkauf gestellten Touristik-Geschäfte losschlagen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, veräußert er sämtliche Teile des Reiseveranstalters Tropo an Dnata, ein Unternehmen der Emirates Group. Einen Kaufpreis nannte Prosieben nicht. Der Kaufvertrag beinhaltet ein TV-Mediavolumen für Tropo in Höhe von mehreren Millionen Euro für die Jahre 2018 und 2019.

Tropo gehörte seit 2012 mehrheitlich zu Prosieben. Bereits im vergangenen Jahr hat der Konzern seine Anteile am Online-Reisebüro Etraveli und an dem Portal weg.de verkauft. Lediglich an billiger-mietwagen.de hält Prosieben fest.

Statt auf Reisen setzt Prosieben in seiner E-Commerce-Sparte mit dem Namen Nucom auf Online-Shops wie Flaconi und Amorelie, Vergleichsportale wie Verivox, die Erlebnisanbieter Jochen Schweizer und Mydays und auf die Verkuppel-Dienste Parship und Elite Partner.

August 09, 2018

