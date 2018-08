Köln (ots) - Die 16. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" steht in den Startlöchern! Erneut sucht die erfolgreiche Castingshow nach Deutschlands größtem unentdeckten Gesangstalent und zieht durchs Land, um neue Sänger mit Stimme, Ausstrahlung und Entertainmentqualitäten zu finden. Die große Bühne und das größte Abenteuer des Lebens warten auf die, die den Schritt aus der Komfortzone hinaus wagen und den Mut haben, Deutschland zu zeigen, was sie in sich haben!



Die Castingtour startet am 23.08.2018 in Bremen und endet am 22.09.2018 in Köln. Vom Startpunkt aus fahren die mit eingebautem Studio ausgestatteten Castingtrucks in insgesamt 40 Städte in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf der Suche nach gesanglichen Ausnahmetalenten und Entertainern. Das Team der Ufa Show & Factual bietet Bewerbern zwischen 16 und 30 Jahren einen Monat lang die Chance, sich beim offenen Casting vorzustellen und entdecken zu lassen.



Zum offenen Casting bitte den Personalausweis mitbringen. Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten mitbringen. Bewerber sollten drei Songs vorbereiten und falls sie ein Instrument spielen, können sie dies gerne mitbringen.



Castingbogen und weitere Informationen zur Teilnahme unter: www.RTL.de.



Teilnehmer haben in folgenden Städten die Möglichkeit zum Offenen Casting - ohne Voranmeldung - zu kommen - jeweils von 14.- 20.00 Uhr:



23.08.2018 Bahnhofsvorplatz in 28195 Bremen 24.08.2018 Bahnhofsvorplatz (Theodor-Heuss-Pl.) in 49074 Osnabrück Roßmarkt 10 in 60311 Frankfurt 25.08.2018 Georgsplatz in 30159 Hannover tbc. Roßmarkt 10, 60311 Frankfurt 27.08.2018 Bürgermeister-Smidt-Straße in 27568 Bremerhaven Schlossplatz in 66119 Saarbrücken 28.08.2018 Fischmarkt, Große Elbstr. neben 9 in 22767 Hamburg Waisenhausplatz 1 in 75172 Pforzheim 29.08.2018 Fischmarkt, Große Elbstr. neben 9 in 22767 Hamburg Münsterplatz in 78050 Villingen-Schwenningen 30.08.2018 Bahnhofsvorplatz in 24114 Kiel Kornhausplatz in CH-3011 Bern 31.08.2018 Neuer Markt in 18055 Rostock Neumarkt in CH-8400 Winterthur 01.09.2018 Die Fernsehwerft, Stralauer Allee 7 in 10245 Berlin OBC Suisse Europaallee 41 in CH-8021 Zürich 03.09.2018 Die Fernsehwerft, Stralauer Allee 7 in 10245 Berlin Romanshorner Platz in 88045 Friedrichshafen 04.09.2018 Wilhelm-Leuschner-Platz in 04109 Leipzig Willy-Brandt-Platz in 86153 Augsburg 05.09.2018 Wilhelm-Leuschner-Platz in 04109 Leipzig Dr. Max Grundig Anlage in 90762 Fürth 06.09.2018 Bahnhofsvorplatz in 34117 Kassel Regensburg Arcaden, Friedenstr. 23 in 93053 Regensburg 07.09.2018 Hansaplatz in 44137 Dortmund Bavaria Filmstudios in 82031 Grünwald 08.09.2018 Willy-Brandt-Platz (Hbf.) in 45127 Essen Bavaria Filmstudios in 82031 Grünwald 10.09.2018 Wilhelmsplatz in 70182 Stuttgart Landhausplatz in A-6020 Innsbruck 11.09.2018 Wilhelmsplatz in 70182 Stuttgart Mirabellplatz in A-5020 Salzburg 12.09.2018 Markt in 55116 Mainz Klostergarten in 94032 Passau 13.09.2018 Willy-Brandt-Platz in 52062 Aachen Hauptplatz in A-4020 Linz 14.09.2018 Düsseldorf Arcaden (Vorplatz) in 40217 Düsseldorf Rainers Hotel Vienna, Gudrunstr. 184 in A-1100 Wien 15.09.2018 Averdunkplatz in 47051 Duisburg tbc. Rainers Hotel Vienna, Gudrunstr. 184 in A-1100 Wien 17.09.2018 Alter Markt in 41061 Mönchengladbach 18.09.2018 Kesselbrink in 33602 Bielefeld Berliner Str. 50-52 in 63065 Offenbach tbc. 19.09.2018 Johannes-Rau-Platz (Rathaus) in 42275 Wuppertal Marktplatz G1 in 68159 Mannheim 21.09.2018 MMC-Studios, Am Coloneum 1 in 50829 Köln 22.09.2018 MMC-Studios, Am Coloneum 1 in 50829 Köln



