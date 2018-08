Berlin (ots) -



Die "Fashion Fee" Fiona nimmt ab 16. August kreative Mädchen in ihrem Magazin mit ins Knopflochland - eine zauberhafte Bastelwelt. Die Leserinnen freuen sich auf zuckersüße Einhorn-Geschichten, bunten Malspaß mit Feen und fabelhafte DIY-Anleitungen. Acht starke Extra-Seiten mit detailreichen Bastelbögen animieren zum Malen, Backen, Basteln und Verkleiden. Zusätzlich liegt dem Heft eine Stofftasche zum Gestalten bei.



Das Magazin "Fashion Fee" richtet sich an Mädchen zwischen drei und sechs Jahren. Es erscheint quartalsweise und ist im Einzelhandel erhältlich.



