Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf des verbliebenen 50-Prozent-Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo an den Partner Saudi Aramco habe den Markt positiv überrascht, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt der Trennung von dem Hersteller von Kunstkautschuk komme früher als erwartet und zu einem höheren Preis als die Veräußerung der ersten 50 Prozent im Jahr 2016./edh/mis Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-08-09/11:58

ISIN: DE0005470405