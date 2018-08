München (ots) - Am kommenden Mittwoch, 15. August 2018, startet die neue, 14-teilige Doku-Serie "Verrückt nach Zug". Ein Fernsehteam des Hessischen Rundfunks hat die insgesamt 68 Passagiere und 31 Crewmitglieder drei Wochen lang auf ihrer 3600 Kilometer langen Reise mit dem historischen Sonderzug "African Explorer" von Kapstadt (Südafrika) nach Windhoek (Namibia) begleitet. Die Fernsehzuschauer können auf dieser exklusiven Route mit den Reisenden die unendlichen Weiten, faszinierenden Landschaften, Naturreservate mit einer einzigartigen Tierwelt und zahlreiche Spuren deutscher Kolonialzeit erleben. Zu sehen sind die 14 Episoden montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten.



Im "African Explorer" ist der Weg das Ziel. Bei entspannter Reisegeschwindigkeit von maximal 50 Stundenkilometern lernen die Reisenden exotische Ziele und echte Sehnsuchtswelten kennen. Stefan John ist als Eisenbahnfan hin und weg von dem rollenden Hotel, mit seinen 18 Waggons. Die beiden Berlinerinnen Yvonne Zermin und Jeannette Hartmann lieben es im Barwagen zu sitzen oder auf der offenen Aussichtsplattform. Währenddessen ist Zugmanager Senele Mkiza dafür verantwortlich, dass bei dem afrikanischen Abenteuer auf Schienen alles klappt. Auf ihre erste Safari freut sich das junge Pärchen Maren Kogge und Dominik Hartmann aus Oberbayern und für Peter Müller und Thomas Geissert gehört Zugfahren einfach im Urlaub dazu. Die beiden Männer aus Langen sind seit 23 Jahren ein Paar.



"Verrückt nach Zug" wurde produziert vom Hessischen Rundfunk im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktionsleitung hat Martina Launhardt, die Redaktion Kristin Fröhlich. Produktionsleitung: Joheina Hamami, Gesamtleitung: Patricia Vasapollo (hr). Gedreht wurde vom 16. Februar bis 4. März 2018 in Südafrika und Namibia.



"Verrückt nach Zug", 14 Teile ab 15. August 2018, montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten



Im Internet: www.DasErste.de/verruecktnachzug



Weitere Informationen können akkreditierte Journalisten dem Presseheft unter https://presse.daserste.de entnehmen. Zwei Folgen stehen im Vorführraum des Pressedienstes Das Erste zur Ansicht bereit.



Pressefotos unter ard-foto.de



